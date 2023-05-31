أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 31 مايو 2023



أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء عيار 21 يسجل 2340 جنيها.



عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.



عيار 24 يسجل 2674 جنيها.



الجنيه الذهب 18720 جنيها.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر على تحركات الذهب



تبقى الأزمة الأساسية مقابل الذهب هى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية، فتسعير الأسواق تغير حالياً لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك القادم فى يونيو باحتمال بنسبة 65%.

بينما التوقعات الخاصة بتثبيت السياسة النقدية دون تغير فتراجعت إلى احتمال بنسبة 35%، يأتي هذا مع استمرار التصريحات الداعمة لرفع الفائدة واستمرار التشديد النقدى من قبل أعضاء البنك الاحتياطى الفيدرالى.

عضوة البنك الفيدرالي لوريتا ميستر ألقت تصريحات متشددة بشكل كبير، لتشير أنها ترى ضرورة الاستمرار فى رفع الفائدة في اجتماع يونيو القادم وأنه لا يوجد سبب مقنع يمنع البنك الفيدرالى من الاستمرار فى رفع الفائدة فى اجتماعه.

أعادت هذه التصريحات الدعم إلى مستويات الدولار الأمريكى خلال جلسة اليوم، وفى المقابل تسببت فى ضعف التعافى فى أسعار الذهب الذي يحاول تحقيقه منذ بداية الأسبوع ونجح فيه يوم أمس باختراقه المستوى 1950 دولار للأونصة.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات متعددة عن قطاع العمالة الأمريكي بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة القادمة موعد صدور تقرير الوظائف الحكومي الأكثر انتظاراً في الأسواق كونه يعد أهم البيانات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي وتوقع التضخم في القطاع العائلي