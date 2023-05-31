أخصائية غدد: تناول المأكولات البحرية يحميك من خطر الإصابة بالغدة الدرقية

كتبت رانيا عامر

تناول المأكولات البحرية له فوائد صحية متعددة، فهى لها خصائص تميزها عن غيرها من الأطعمة بما تحتويه من فيتامينات وكالسيوم يحتاج إليه جسم الإنسان، والتي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة والقدرة على التركيز وتحمل الألم، وتعزز مستويات الطاقة لدى الأشخاص بمختلف أعمارهم.

أكدت الأبحاث الحديثة على الفوائد الصحية المتعددة التي تتميز بها المأكولات البحرية، وفقا لما نشره موقع "جازيتا. رو".

ونصحت الدكتورة سفيتلانا تيسلينكو أخصائية الغدد الصماء بتناول المأكولات البحرية للوقاية من أمراض الغدة الدرقية، مشيرة إلى أنه من أجل الوقاية من الإصابة بأمراض الغدة الدرقية من الضروري إضافة الأطعمة التي تحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المفيدة إلى النظام الغذائي. ولكي تكون غدتك الدرقية على ما يرام، تحتاج إلى تناول الكثير من فيتامين "د " والمواد الغذائية البحرية.

وأكدت الاخصائية على أن المأكولات البحرية تحتوي على نسبة عالية من اليود الذي له تأثير مفيد على صحة الغدة الدرقية. أما نقص اليود في جسم الإنسان فيمكن أن يكون سببا رئيسيا لمختلف لأمراض.وإن نقص هذه المادة يمكن أن يبطئ إنتاج الهرمونات، كما يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

وفي ذات السياق اكدت الدكتورة بولينا زاركوفا أخصائية الغدد الصماء ،انه في حال تعطل عمل الغدة الدرقية قد تبدأ مشاكل الانتصاب عند الرجال. وعند النساء قد تضطرب الدورة الشهرية، لتجنب ذلك يجب تناول الماكولات البحرية من اجل الوقاية من قصور الغدة الدرقية .