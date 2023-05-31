أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ورمال مثارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

"آفاق الاقتصاد الإفريقى": مصر الأكثر جذبا للاستثمار قصير الأجل أفريقيا خلال 2021

أفاد تقرير "آفاق الاقتصاد الإفريقى لعام 2023 AEO" بأن خروج استثمارات الحافظة "الاستثمارات قصيرة الأجل فى السندات" من الأسواق الإفريقية الناشئة الذى بدأ عام 2020 استمر خلال عام 2021 مع تسجيل خروج 27.5 مليار دولار من التدفقات المالية، بعد 8.1 مليار دولار من التدفقات الخارجة فى عام 2020.

وذكر التقرير الصادر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى فى شرم الشيخ، أن هذا البيع المستمر للأصول يسلط الضوء على حساسية استثمارات الحافظة للتغيرات فى البيئة المالية العالمية والمحلية على عكس الاستثمار الأجنبى المباشر الذى أثبت أنه أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية.

حياة كريمة تطلق مبادرة غير مسبوقة لطلاب الثانوية العامة بعنوان "تقدر فى 10 أيام"

في لافتة غير مسبوقة مؤسسة "حياة كريمة"، تطلق مبادرة " تقدر في 10 أيام"، يأتي ذلك بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة، تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات النهائية، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

وتأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالاً لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

الخارجية: مصر مهتمة بتحقيق السلام المستدام فى ربوع أفريقيا رغم التحديات

أكد السفير أشرف سويلم، مُساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية الورشة، على محورية العلاقات الإفريقية فى سياسة مصر الخارجية، واهتمام مصر بتحقيق السلام المستدام فى ربوع القارة فى ظل الترابط بين تحديات السلام والتنمية والاحتياجات الإنسانية فى عدد من دول القارة، مشيرا إلى أن هذا هو الأمر الذى ستدفع به مصر فى إطار ريادة ملف بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية وكذا رئاستها الحالية لرئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة التنمية الأفريقية.

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الجنسية المصرية

أًصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

الرئيس السيسي يصدق على قوانين الأرصاد الجوية وحماية المخطوطات وغرف السياحة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من القوانين بعد موافقة مجلس النواب منها قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

وصدق الرئيس السيسى. على القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

رئيس وزراء فلسطين: نحتاج مصر اليوم أكثر من أى وقت سبق

وجه الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الشكر لنظيره المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن فلسطين تحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت سبق وأن فلسطين شريكة مع مصر فى رؤية إنهاء الاحتلال الفلسطيني.

وتابع أن إسرائيل تمارس إرهابها على المستوطنين أو الدولة الفلسطينية.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، مضيفا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه، مشيرا إلي أن المباحثات هي أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.

"قفلة" فى أسلاك الكهرباء تتسبب فى حريق بـ"فيلا" الفنانة منة فضالى

تعرض منزل الفنانة منة فضالي لمشكلة في الكهرباء أدى الى حريق عدد من الاجهزة الكهربائية، وكتبت منه على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بوست قالت فيه: "قدر الله وماشاء فعل يعني حصل قفله في الفيلا عندي و خسائر كتير والحمدلله ان الدنيا مولعتش علشان كهربائي عديم الامانه في الكومبوند يعمل شغل فاشل نتيجه أن أغلب الأجهزه عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت يعني محدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أوخسائر الناس.

ضياء رشوان: جلسات عادية واستثنائية بالحوار الوطني لأي موضوع يطرأ على الساحة

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة في الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطني، وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه كلما يطرأ موضوع على الساحة ويحال إلينا أو يرى البعض أهميته سيتم طرحه للنقاش سواء في جلسات عادية أو استثنائية.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

الإسكان تمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال وتقدم حوافز استثمارية متنوعة في المدن الجديدة.. أبرزها منح مدد إضافية لمختلف مشروعات القطاع الخاص بنسبة 20%.. وزيادة 10% لمساحات الأراضى عن المعدل المسموح به

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري "عمراني مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة – .....).

وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 % : 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.