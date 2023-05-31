أخبار البورصة اليوم الأربعاء 31-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 31-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-آخر جلسات شهر مايو- بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والقاهرة للدواجن، والسويدي إليكتريك، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، ومصر للأسواق الحرة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-آخر جلسات شهر مايو- بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 998.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 6.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 558.7 ألف جنيه، 276.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7325 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 500 ألف سهم، 125 ألف سهم، 1.92 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 62 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 2000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 80.8 ألف سهم، 36 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 100 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة 2000 سهم.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 33.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة نمو 79.5%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 281.8% ليبلغ 2.905 مليار جنيه، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 8.7%.

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.2 مليار جنيه مقارنةً مع 1.6 مليار جنيه.

وحققت شركات الصناعات الغذائية، نموًا لافتًا في المبيعات، وبلغ مبيعات شركة عبور لاند الصناعات الغذائية، 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 923.8 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 115.2 مليون جنيه مقارنةً مع 90.6 مليون جنيه.

وحققت شركة جهينة الصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو 42.2%، وبلغ صافي الربح 339 مليون جنيه بنسبة نمو 135%.

وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 151.4 مليون جنيه مقارنةً مع 50.4 مليون جنيه.