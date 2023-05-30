اليوم السابع
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15 مصاباً فى حادث طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى.. تعرف على الأسماء

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:34 ص
15 مصاباً فى حادث طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى.. تعرف على الأسماء اسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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شهد الطريق الصحراوى بنى سويف الفيوم صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.
 
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من، أمانى أحمد علي 52 سنة، مصابة بكدمات بالضلوع، وباسم عويس عبد الله 40سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعمرو عربي سعيد 38 سنة، مصاباً بكدمات بالضلوع، وجابر محمد أحمد 36 سنة، ومروة عبد السالم عمر 30 سنة، وايه جابر محمد 10سنة، حبيبة جابر محمد 8 سنوات، ومحمد جابر محمد 5 سنوات، وعلاء مسعود شريف 26 ستة، وشهد سيد عليش 18 سنة، واحمد إبراهيم عبد العزيز 50 سنة، ومصطفي امام علي 35 سنة، ومحمد عباس محمود 54 سنة، وأحمد محمد سيد 27 سنة، ودينا محمد فاروق 30سنة، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات.
 
 
 

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