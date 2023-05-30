وفد من وزارة الكهرباء يزور مقر الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام وفد من وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، بزيارة المقر الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قام فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون، محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بشرح إمكانيات الشبكة الوطنية، وتم التعريف وعرض إمكانيات الشبكة الوطنية منذ تأسيسها حتى إكتمال المنظومة واكتمال العمل بها، وتعريفهم بمدى أهمية الشبكة الوطنية وأهدافها فى مجابهة الأزمات والطوارئ والحد من الكوارث وذلك من خلال شبكة مؤمنة بأحدث الأجهزة والمنظومات الالكترونية المتطورة.