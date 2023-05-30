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وسائل إعلام تركيا تبرز تهنئة الرئيس السيسي لأردوغان والاتفاق على تبادل السفراء بين البلدين

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:09 م
وسائل إعلام تركيا تبرز تهنئة الرئيس السيسي لأردوغان والاتفاق على تبادل السفراء بين البلدين اهتمام تركى بتهنئة الرئيس السيسى لاردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أبرزت وسائل إعلام تركية ناطقة باللغة التركية، وأخري ناطقة بالعربية على صفحاتها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية التركية التى عقدت جولتها الثانية فى 28 من مايو، وفاز فيها الرئيس التركى على منافسة كمال كيتشدار أوغلو بفترة رئاسية جديدة.

بدورها نشرت الرئاسة التركية على حسابها الرسمي على تويتر باللغة التركية تهنئة الرئيس لأردوغان، كما بثت قناة خبر التركية الرسمية للأنباء خبر تهنئة الرئيس وعلى موقعها الالكترونى باللغة التركية، ونشرت صورة سابقة لمصافحة الرئيس السيسي لأردوغان.

اهتمام بتهنئة الرئيس السيسى لاردوغان
اهتمام بتهنئة الرئيس السيسى لاردوغان

 

كما نشرت  قناة تي آر تي خبر على صفحتها باللغة التركية خبر اتفاق الزعيمين على تبادل السفراء، ونشر موقع " sondakika" التركى الاخباري الشهير،"اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان وهنأه على نجاحه في الانتخابات. كما تم بحث العلاقات التركية المصرية والقضايا الإقليمية بين الزعيمين وتم الاتفاق على تعيين سفير لها". كما أبرزت صحيفة "مليّت" التركية الخبر.

 

وحسم الرئيس أردوغان الإنتخابات لصالحه فى جولة الاعادة، بنسبة تجاوزت 52% من أصوات الناخبين، وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار أردوغان بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية.

 

وخلال الاتصال أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسان أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.


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