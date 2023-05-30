اليوم السابع
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خلال مؤتمر القادة الدينيين بإبروشية الكنيسة الأسقفية ..

وزير البيئة الأسبق ترصد جهود الدولة المصرية تجاه تغير المناخ

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:38 م
وزير البيئة الأسبق ترصد جهود الدولة المصرية تجاه تغير المناخ دكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة
كتب: محمد الأحمدى

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ألقت الدكتورة ليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق كلمة أثناء حضورها مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ علي البيئة والذي يعقد علي مدار يومين بحضور مجموعة من رجال الدين من الأزهر والكنيسة وبمشاركة بيت العائلة المصري وجمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة.

وعرضت الدكتور ليلي إسكندر في كلمتها جهود الدولة المصرية للتوجه للاقتصاد الاخضر٬ بالإضافة لكيفية تحويل "البنزين" لغاز طبيعي وخفض استهلاك الطاقة والوصول لحلول تكنولوجية طبيعية مثل الطاقة الشمسية.

وأكدت الدكتورة ليلي علي وجوب سن قوانين وتشريعات لفرض الغرامات علي المخالفين لقوانين الحفاظ علي البيئة٬ كما عرضت حملات التوعية التي تقوم بها المؤسسات والمدارس ببورسعيد كالتعليم والمسابقات٬ وأهمية العمل مع المحليات لتطبيق القوانين.

الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة
الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة

 

دكتورة ليلى إسكندر
دكتورة ليلى إسكندر

 

كلمة الدكتورة ليلى إسكندر
كلمة الدكتورة ليلى إسكندر

 


الكنيسه الاسقفيه

المركز المسيحى الاسلامى

وزيره البيئه

ليلى اسكندر



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