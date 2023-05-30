اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:44 م
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وزير الإسكان يصل مدينة سانت كاترين لتفقد مكونات مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم"

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:21 م
وزير الإسكان يصل مدينة سانت كاترين لتفقد مكونات مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم" الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد المكونات المختلفة الجارى تنفيذها ضمن مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين.
 
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
 

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