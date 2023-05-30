وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يزوران دير سانت كاترين لمتابعة تطوير وادى الدير

كتب أحمد حسن

مسئولو دير سانت كاترين يتوجهون بالشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية على تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين

خلال جولتهم التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، قام الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، بزيارة دير سانت كاترين، حيث التقوا بمسئولى الدير لمتابعة أعمال تطوير وادى الدير، والتى تشمل ممشى وادى الدير، وتطوير المنطقة الأمنية، وساحة انتظار السيارات، وخدمات السائحين، ومبرك الجمال، وكذا حماية الدير من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة بما يتناسب مع روحانية المكان.

وتقدم مسئولو الدير بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تبنيه لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذا الشكر للحكومة المصرية، ومحافظة جنوب سيناء، على هذا المشروع العظيم.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، موضحاً أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.