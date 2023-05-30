وزيرة التخطيط: 1199 مشروعًا في قطاع التعليم خلال خطة 23/2024

كتبت أسماء أمين

399 مشروعا فى قطاع الخدمات الشبابية خلال خطة 23/2024

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أهم المشروعات والمبادرات لقطاع التعليم ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023 ، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت هالة السعيد أن التوجهات الأساسية للقطاع بالخطة تتمثل في مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، إتاحة خدمات التعليم لشرائح الدخل المتوسط، التحول الرقمي في منظومة التعليم، توفير المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل من خلال تطبيق الجدارات، توفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية، موضحة أن مشروعات قطاع التعليم تبلغ 1199 مشروع منها 148 مشروع مستهدف نهوها، و1051 مشروع يتم استكمالها.

وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول، رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس، تطوير التعليم والتدريب المهني، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي بحوالي 39 مدرسة و823 فصل، مضيفه أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات لخفض كثافة الفصول في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافة.

وحول مُستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أوضحت السعيد أنه من المستهدف استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس بإنشاء وتطوير وتجهيز حوالي 15330 فصل، وصيانة 1303 مدرسة.

وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشارت السعيد إلى استهداف تحسين تنافسية مؤسسات التعليم الجامعي باستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية (الجلالة- العلمين - المنصورة الجديدة - سلمان-12 جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية)، دعم المراكز والمشروعات البحثية ، تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، موضحه أن هناك 527 مشروع بالتعليم العالي والبحث العلمي منهم 57 مشروع مستهدف نهوها و470 مشروع يتم استكمالهم.