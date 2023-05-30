وزارة النقل توضح أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاث

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل بيان بأماكن مكاتب الاشتراكات بخطوط مترو الانفاق الثلاثة، والتى تستقبل طلبات المواطنين لعمل اشتراكات مترو الأنفاق لكل الفئات.

وينشر اليوم السابع قائمة باماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للجمهور من المواطنين او الطلاب.

مكاتب الاشتراكات بالخط الأول

حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة

الخط الثاني

كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب

الخط الثالث

العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور