اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة النقل توضح أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاث

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م
وزارة النقل توضح أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاث بيان بأماكن مكاتب الاشتراكات بخطوط مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة النقل بيان بأماكن مكاتب الاشتراكات بخطوط مترو الانفاق الثلاثة، والتى تستقبل طلبات المواطنين لعمل اشتراكات مترو الأنفاق لكل الفئات. 
 
وينشر اليوم السابع قائمة باماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للجمهور من المواطنين او الطلاب. 
 
مكاتب الاشتراكات بالخط الأول
 
حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة
 
الخط الثاني
 
كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب
 
الخط الثالث
 
العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور
 
قائمة باماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق
قائمة باماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق
 

اشتراكات المترو

الإشتراكات

مكاتب الاشتراك

مترو الانفاق

المترو



الموضوعات المتعلقة

مترو الأنفاق يعلن وقف اشتراكات طلاب التعليم الأساسى بعد انتهاء الدراسة (إنفو)

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:20 ص

أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:00 ص

مترو الأنفاق يعيد فتح محطة جامعة القاهرة بالخط الثانى غدا.. التفاصيل

الجمعة، 05 مايو 2023 03:40 م

مساء اليوم.. مترو الأنفاق يغلق محطة جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:00 م

مترو الأنفاق يغلق محطة جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة بداية من غد

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة