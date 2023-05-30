وزارة الداخلية تضبط 182 متهما بترويج المخدرات في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نُشر بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تعليق ادعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجى المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف ".

وبالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الأسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة .. كما تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بدئرة قسم شرطة ثان المنتزة ومنها المنطقة محل الشكوى .. أسفرت جهودها خلال الفترة من 1/2/2023 إلى 24 /5/ 2023 عن ضبط عدد (182) قضية إتجار فى المواد المُخدرة ، بإجمالى (182) متهما، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 35,526 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 915 جراما – كمية من مخدر الآيس وزنت 637 جراما – 230 قرصا مخدرا).

كما يشار إلى إستمرار الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.