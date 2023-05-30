نظافة القاهرة ترفع كفاءة أنفاق المشاة أسفل الطريق الدائرى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة أعمال رفع كفاءه أنفاق المشاة بالطريق الدائري أمام مودرن أكاديمي وأمام مدينه المعراج التي تخدم قطاع عريض من المواطنين في عبور الطريق الدائرى

جاء ذلك بناءاً على توجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة، برفع كفاءة الأسانسيرات والسلالم المتحركة والدهانات ومنظومة الإنارة بكل الأنفاق لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي، مواكبة مع التطوير الشامل لكافة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة، حيث تم الدفع بفرق العمل باقسام النقاشة والتصميمات والصيانة واللحام والكهرباء بالورش الإنتاجية لإنجاز تلك الأعمال.

رافق رئيس الهيئة فى جولته، المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئه للنظافة والمهندسة رحاب اباظة رئيس الإدارة المركزية للشوؤن الفنية، والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية و مديري المنطقه الجنوبيه ورؤوساء الافرع كلا في قطاعه ومنطقته.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستمرار العمل والمجهود حتي يتم الإنتهاء من تلك الأعمال فى أقرب وقت.