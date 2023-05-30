وقال ميقاتى - في بيان اليوم الثلاثاء، إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، موجها التهنئة للجيش على الجهد الكبير الذى بذله للإفراج عن المخطوف، وإلقاء القبض على المتورطين فى عملية الخطف.

وشدد على حرص لبنان على عودة جميع الأخوة العرب إلى لبنان، ومنع أى تهديد يطالهم، إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأى عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.

وأعلن الجيش اللبناني، تحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه فجر أمس الأول الأحد أثناء سيره بسيارته على طريق المطار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الاختطاف.