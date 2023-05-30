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موعد إعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 2023 فى الجيزة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:08 م
موعد إعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 2023 فى الجيزة طلاب صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

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يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادى فى المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

 

وفى هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الجارى، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو، على أن يتم إعلانها في المدارس بشكل موحد يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023.

 

 

 


نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائى فى الجيزه

نتيجة الصف الأول الثانوي

نتيجة الصف الثاني الثانوي

نتيجه الصف الأول الثانوى

نتيجه الصف الثانى الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوي في الجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

نتيجة الصف الثاني الثانوي في الجيزة



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