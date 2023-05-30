وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "نظام كييف حاول صباح اليوم شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو، وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

وجاء في بيان رسمي للقوات المسلحة الأوكرانية - نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن القوات الروسية هاجمت، في ليلة 30 مايو الجاري من الساعة 23.30 إلى 4.30، مرة أخرى أوكرانيا بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد 136/131، حيث تم إطلاق إجمالي 31 طائرة كاميكازي من الشمال والجنوب".

وأضاف البيان أن "القوات الجوية دمرت، بالتعاون مع الدفاع الجوي، 29 طائرة هجومية بدون طيار، وأن جميع الطائرات بدون طيار تقريبًا دُمرت في ضواحي العاصمة كييف".

فى السياق، أعلن الجيش الأوكراني مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل جراء وقوع عدة انفجارات في العاصمة كييف، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث اعترضت الدفاعات الجوية للمدينة 20 طائرة مسيرة.

وأفادت السلطات الأوكرانية بسقوط الحطام على عدة مناطق أخرى في العاصمة بما في ذلك "بيشيرسكي" و"دارنيتسكي" و"دنيبروفسكي" و"بوديلسكي" و"سفياتوشينسكي".

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الروسية قتلت مدنيين اثنين وجرحت عشرة مدنيين آخرين في المنطقة خلال اليوم الماضي".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن كيريلينكو قوله: إنه "خلال الساعات الماضية، قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك في توريتسك وأصيب عشرة آخرون في المنطقة".

