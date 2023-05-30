مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق رام الله

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بمداهمات وعمليات تفتيش اعتقلت خلالها فلسطينيين اثنين من بلدة "اذنا" في محافظة "الخليل"، فيما جرى الاعتداء على أصحاب عدد من المنازل بالضرب خلال التفتيش في بلدة "سعير" بالمحافظة المذكورة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين من بلدة "سلواد" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية. وتواجه قرى رام الله في الآونة الأخيرة اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وتحاصر قوات الاحتلال قرية "المغير" في رام الله منذ أكثر من أسبوعين، واعتدى مستوطنون على بعض سكانها بالضرب. والليلة الماضية، قام مستوطنون بحرق أراض زراعية في بلدة "دير دبوان" على أطراف رام الله، واعتدوا على سكانها بالضرب، عندما هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم. ووفر الاحتلال للمستوطنين الحماية.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، اقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة في المكان، في الوقت الذي منعت فيه مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشا دقيقا وخربت محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشهدت سماء المخيم تحليقا منخفضا لطائرات الاستطلاع. وعاثت قوات الاحتلال تدميرا في منشآت ومنازل المواطنين بعد اقتحامها وتفجير أبوابها، واحتجزت أصحابها في غرف منفصلة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل أن تنشر قناصتها على أسطحها.