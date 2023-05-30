من غير مشاوير كتير.. النيابة تشرح كيفية التظلم إلكترونيا على مخالفات المرور

كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي

مع انتشار أسئلة المواطنين عن كيفية تقدم تظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت، قدمت النيابة العامة طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق الموقع الإلكترونى، للتظلم على المخالفات بدون تكاليف في الحركة والذهاب إلى مقرات النيابة.

وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا التالي:

1ـ الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة.

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- كتابة الرقم القومى بالخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم ثم الضغط على «تظلم».

6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

8- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.