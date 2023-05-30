منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: مصر أقل الدول ضرراً للبيئة

محمد شرقاوى

كشف السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تفاصيل انطلاق الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتفاصيل الاشتراك فيها، وما هي جهود الدولة في دعم المشروعات الذكية والخضراء والاقتصاد الأخضر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، قائلا: "الدولة تفتح الباب لـ100 مليون مصرى لتقديم مشروعات خضراء وذكية تقدم طاقة نظيفة بكل أرجاء الجمهورية".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة : "المبادرة تطلب حلول ومشروعات قابلة للتنفيذ.. والأمم المتحدة أكدت أن المبادرة من أنجح المبادرات المحلية، حيث تم تكريم أصحاب 162 مشروعا من كل المحافظات بمشاركة رئيس الوزراء وكل محافظة قدمت 6 مشروعات فائزة.. ومصر تعتبر من أقل الدول انبعاثات وضررا للبيئة".

وتابع: "المبادرة تعمل على إعطاء حلول للمواطنين فى استخدام البيئة وتحقيق الربح، فتحنا الباب لكل المحافظات فى تقديم المشروعات، وعمل برامج تدربية فى جميع الجامعات فى الجمهورية".