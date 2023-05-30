مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث اصطدام سيارة برصيف طريق إسكندرية

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف طريق إسكندرية الصحراوى وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.