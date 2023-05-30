اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:35 م
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مصرع شخص صدمته سيارة فى شارع الغاز بمنطقة الوراق

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:35 م
مصرع شخص صدمته سيارة فى شارع الغاز بمنطقة الوراق جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بشارع الغاز بمنطقة الوراق، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الوراق وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.
 
 
وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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