مصرع شاب غرقًا غرب الإسكندرية والإنقاذ النهرى تبحث عنه

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شاب فى العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا في أحد شواطئ الساحل الشمالي غرب الإسكندرية ، ما تبعه تكثيف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين البحث عن الجثمان، بعدما لقى غرقه منذ أمس بسبب ارتفاع أمواج الساحل الشمالي وقتها نسبيا.

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع منوفية أمس الاثنين الساعة السابعة والنصف مساء، بين قرية زمردة و قرية غرناطة بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا.

واضاف المالحي، أنه تم التوجه صباحا من أجل البحث عن الجثمان، مطالبا من الجميع الالتزام بتعليمات الغطاسين على شواطئ الإسكندرية حفاظا على حياتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





