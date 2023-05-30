مصرع سيدة سقط عليها حجر خلال جلوسها أمام منزلها فى الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بجرح تهتكي بالرأس نتيجة سقوط قطعة حجرية من أعلى منزلها أثناء جلوسها أمامه، جرى إيداعها مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية ، تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول سيدة في العقد السادس من عمرها جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي "ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح ، رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع"اعتماد بدير السيد رمضان"، 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية ميت عنتر.

بسؤال نجليها "محمد"،31 عامًا تاجر أغنام، و"عوض"،41 عامًا، مبيض محارة قررا بأنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل سقط على رأسها قطعة حجرية من أعلي المنزل منا ادى الى حدوث اصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.