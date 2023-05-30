مساعد وزير المالية: عمل مكافأة لمن يرشد عن حالات التهرب الضريبي

كتب الأمير نصرى

تحدث رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، حول موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع "قانون الضريبة على الدخل" قائلا:" القانون أقر أن 5 % تخفيض في الضريبة المستحقة للناس الذين سيتعاملون بالفاتورة الإلكترونية وسيصدر قواعدها بقرار من وزير المالية وبالتالي يحدث تخفيض في ضرائب الناس بمجرد التعامل مع الإيصالات الإلكترونية .

وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، تم عمل مكافأة لمن يرشد عن حالات التهرب الضريبى تم إقرارها في القانون.

ولفت رامى يوسف إلى أنه تم إقرار مجموعة من الحوافز المتعلقة بالبورصة وتم إعفاء بعض صناديق الاستثمار.