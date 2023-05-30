اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مساعد وزير المالية: عمل مكافأة لمن يرشد عن حالات التهرب الضريبي

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:05 ص
مساعد وزير المالية: عمل مكافأة لمن يرشد عن حالات التهرب الضريبي وزاره الماليه
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، حول موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع "قانون الضريبة على الدخل" قائلا:" القانون أقر أن 5 % تخفيض في الضريبة المستحقة للناس الذين سيتعاملون بالفاتورة الإلكترونية وسيصدر قواعدها بقرار من وزير المالية وبالتالي يحدث تخفيض في ضرائب الناس بمجرد التعامل مع الإيصالات الإلكترونية .
 
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، تم عمل مكافأة لمن يرشد عن حالات التهرب الضريبى تم إقرارها في القانون.
 
ولفت رامى يوسف إلى أنه تم إقرار مجموعة من الحوافز المتعلقة بالبورصة وتم إعفاء بعض صناديق الاستثمار.
 
 
 

المالية للسياسات الضريبية

مجلس النواب

مشروع قانون الضريبة على الدخل

وزير المالية

الإيصالات الإلكترونية

كتف في كتف



الموضوعات المتعلقة

مساعد وزير المالية: تعديلات ضريبة رسم التنمية لا تمس حياة المواطن العادي

الإثنين، 29 مايو 2023 10:04 م

وزير المالية يكشف الحقائق أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الضريبة على الدخل.. يؤكد: لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. وزيادة الإعفاء الضريبى 50% من 24 لـ36 ألف جنيه.. وهناك رفع جديد لحد الإعفاء قريبا

الإثنين، 29 مايو 2023 05:10 م

أخبار × 24 ساعة.. وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية

السبت، 27 مايو 2023 12:00 ص

وزير المالية يكشف أهم محاور قانون رسوم تنمية موارد الدولة.. إنفوجراف

الجمعة، 26 مايو 2023 04:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة