مدير "تعليم المنيا" يتفقد أعمال كنترول الإعدادية تمهيدا لاعتماد النتيجة

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023 بمدرسة ملوى الثانوية بنات، بإدارة ملوى التعليمية حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، وأشاد مصطفى بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان.

وأكد مدير المديرية، ضرورة مراعاة الدقة والجودة ، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب وضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

كما تفقد حمدى مصطفى مديرية التربية والتعليم جميع أعمال كنترول الشهادة الاعدادية لقطاع جنوب ومقره إدارة ملوى التعليمية، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.