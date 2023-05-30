محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أمهات قنا المثاليات، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأهالى الأمهات المثاليات.

وكرم الداودي، مريم شاوول جاورجيوس الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "تمكين اقتصادى"، كما تم تكريم حمدية عبداللاه عطية من مركز نقادة، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وتم منح كلا منهن شيك بـ 50 ألف جنيه مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محافظ قنا، إن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها ، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء، موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات.

وقدم محافظ قنا شكره وتقديره لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية، مثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.