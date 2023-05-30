محافظ قنا يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالصالحية، وذلك لمتابعة إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة تمهيدا لحصول المحطة علي الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSMبمعرفة مفتشى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن مكونات توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 الف م3/ يوم، وتستقبل مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب" ، تستخدم المياه التي تعالجها المحطة في الري للغابات الشجرية الغير مثمرة والتي تستخدم في إنتاج الاخشاب.

وأوضح محافظ قنا، أن الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM تهدف إلى الوصول بالمحطة إلى أقصى درجات الجودة والحرفية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة والتوثيق العملي والإداري لإجراءات العمل اليومية بالمحطة، مما يرفع بذلك من جودة المياه المعالجة ومطابقة الخدمة المقدمة لاشتراطات القانون والتي ينص عليها الكود المصري في هذا الشأن.