محافظ الدقهلية يحيل 145 محضر مخالفات للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 145 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر والمطرية وميت سلسيل والمنصورة وطلخا واجا ونبروه وتمى الأمديد وذلك علي مدار يومين وخلال اليوم الأول تم ضبط 71 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وخلال اليوم الثاني تم ضبط 74 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر التي تم ضبطها عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات و تصرف فى دقيق ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين، و توقف عن الإنتاج و عدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع بدون بيانات وبدون فواتير و بيع بأزيد من السعر الرسمى و ذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية وتم التحفظ على 77طن قمح، و75 طبق همبرجر وسوسيس، و20 كجم لحوم وفراخ مجمده، و90 كجم لحم مفروم وكلدة ودجاج مجمد كما تم إعدام 20 كرتونة رنجه و50 كرتونة خل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.