محافظ الدقهلية: يجب العمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المتعثرة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارات ومديرى مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بكافة القطاعات، منها مشروعات قطاعات الصحة والرى والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحى والطرق والأوقاف والزراعة وعدد من الإدارات بديوان عام المحافظة.

واستعرض "مختار" كل مشروع من المشروعات على حدة فى القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن كافة جوانب المشروع وبدايته والموقف التنفيذى له والمعوقات التى تعترض التنفيذ.

وأكد "مختار" على ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل بالمشروعات الجارى تنفيذها مع تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية مع الشركات المنفذة للانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

كما وجه "مختار" بضرورة العمل الجاد لتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ لبعض المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات للمراكز والمدن الأحياء التى تتم فى نطاقها تلك المشروعات.