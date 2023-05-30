محافظ الدقهلية: إنهاء جميع أعمال المرافق والطرق بمشروع حياة كريمة بشربين 30 يونيو

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاجتماع الدوري الاسبوعي، لمتابعة المراحل النهائية لتنفيذ أعمال المرافق للمشروعات المنفذه، ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين والذي نظمته المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه وبحضور اللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين وممثلي الهيئة الهندسية، وممثلي دار الهندسه استشاري مجلس الوزراء لمبادرة حياة كريمة، ورؤساء الشركات وقطاعات المرافق بالدقهلية.

حيث ناقش" مختار "خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات ووجه "مختار" بضرورة الاسراع في انهاء جميع أعمال المرافق والطرق الخارجية بكافة المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين نهاية 30 يونيه القادم، كما اكد "مختار"علي اهمية المتابعة اليومية لكافة الاعمال بجميع المشروعات المنفذة علي ان يتم الانتهاء من كافة الاعمال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، كما وجه "مختار"لاهمية المتابعة بشأن موقف الاستعدادات والتجهيزات لفرش المجمعات والمنشآت الخدمية بقري المبادرة استعدادا للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين.

وفي ذات السياق ناقش "مختار" استعدادات الاجهزة التنفيذية للبدء في أعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة، بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتي من المتوقع لها البدء أوائل يوليو القادم حيث يتم البدء في أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحي في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

وفي هذا الصدد اكد "مختار "ان مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

ووجه "مختار" للتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من أعمال التنفيذ المتبقية بقري شربين تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد "مختار"علي ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.