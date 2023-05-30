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محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في كوم أمبو

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:02 م
محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في كوم أمبو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
أسوان- صلاح المسن

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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية وإستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.
 
 ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 5 من المشروعات الجارية بأربع قرى رئيسية يتبعها 63 تابع وقرية فرعية بإجمالى 110 ألف مواطن بمركز كوم أمبو.
 
وأشار إلى أن نسب التنفيذ بهذه المشروعات تراوحت ما بين 40 وحتى 95% وهى تضم مشروعات إنشاء  2 موقف للسيارات بمناطق شرق وغرب قرية الكفور، وإنشاء وتطوير  2 وحدة إطفاء بقريتى سلوا بحرى وفارس، بالإضافة إلى تطوير سوق أبوير بقرية إقليت.
 
 وقد أوضح العميد ياسر عبد الشافى  بأنه تم التشديد على الجهات المنفذة بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول بمختلف مواقع العمل وذلك للتيسير على المواطنين وللحفاظ  على سلامتهم، علاوة على الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في الإلتزام بالبرنامج الزمنى للإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

من ناحية أخري، تطبق الدولة المصرية، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من جهته أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،  بتكثيف الندوات التعريفية والتوعوية،  لتوضيح آلية وكيفية التقدم فى الدورة الثانية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة (https://www.sgg.eg)، ومتابعة آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg

وكلف محافظ أسوان، مسئولى المديريات الخدمية بالتقدم ب 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لشئون البيئة وإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى ومشروعك بتنظيم ندوة تعريفية عن كيفية التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وعرض مقومات النجاح الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة، وذلك بحضور أفراد وأعضاء من الجمعيات الأهلية، وشهدت الندوة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات المختلفة ، بجانب عرض المشروع الفائز بالمباراة العام السابق، وهو " أسوان جرين "،  فضلاً عن إستعراض الشروط الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة للمبادرة ، والتى تتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى،  ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر "،

 كما يتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم،  وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

 


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