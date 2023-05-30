محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في كوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية وإستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة، موجهاً بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 5 من المشروعات الجارية بأربع قرى رئيسية يتبعها 63 تابع وقرية فرعية بإجمالى 110 ألف مواطن بمركز كوم أمبو.

وأشار إلى أن نسب التنفيذ بهذه المشروعات تراوحت ما بين 40 وحتى 95% وهى تضم مشروعات إنشاء 2 موقف للسيارات بمناطق شرق وغرب قرية الكفور، وإنشاء وتطوير 2 وحدة إطفاء بقريتى سلوا بحرى وفارس، بالإضافة إلى تطوير سوق أبوير بقرية إقليت.

وقد أوضح العميد ياسر عبد الشافى بأنه تم التشديد على الجهات المنفذة بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول بمختلف مواقع العمل وذلك للتيسير على المواطنين وللحفاظ على سلامتهم، علاوة على الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في الإلتزام بالبرنامج الزمنى للإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.