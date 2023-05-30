محافظة شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. صور

وناقش السكرتير العام مع القيادات استعدادات كلًا من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومواعيد الامتحانات لكل شهادة وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الاجابات، علاوة على اتخاذ الاجراءات التأمينية والوقائية للجان الامتحانات بكل شهادة وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الاقامة.

ووجه الغندور مجالس المدن والجهات المعنية إلى رفع كفاءة المدارس التى بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطى لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمنطقة الازهرية وشركة توزيع الكهرباء ومجالس المدن، مشددًا على قيام شركة المياه بملأ الخزانات الخاصة بالمدارس والمعاهد الازهرية التى بها لجان امتحانية بالمياه قبل بدء الامتحانات ب ٤٨ ساعة.

واستعرض الغندور مع مسئولى التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة، مشددًا على توفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية وتمركز سيارة اسعاف بمحيط كل لجنة، والتأكيد من تشغيل خطوط الهواتف الأرضية بكل مدرسة.

كما أعلن عن غرفتى عمليات فى ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة، ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية.

وبدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، لافتا الى أن الامتحانات ورقية بنظام البابل شيت، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 3824 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 15 لجنة بواقع: 7 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، ، 5 لجان ببئر العبد، معلنًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع التموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات والتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتأمين اللجان.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 12 يونيو المقبل ولمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف إلى المجموع، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو المقبل لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو المقبل يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أن هناك عدد 7 لجان للامتحانات موزعة بواقع لجنتين بالعريش ولجنة ببئر العبد ولجنة بالشيخ زويد ولجنة برابعة ولجنة بأم شيحان ولجنة بالجفجافة بوسط سيناء، وأن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الاجابة.

وأعلن أنه سيتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، مشيرا إلى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى 12 يوليو القادم.