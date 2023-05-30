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محافظة القاهرة تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:13 م
محافظة القاهرة تستعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. اعرف التفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محافظة القاهرة لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال نهاية الأسبوع الجارى.
 
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
 
وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية ، الثلاثاء 23 مايو، وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء ، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية .
 
وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد اعلنها على موقع المديرية. 
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة. 
النتيجة على اللينك التالى:
http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
 
 

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