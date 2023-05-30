مباحثات مشتركة بين وزيرى خارجية مصر والمجر لبحث ملفات التعاون

كتب أحمد جمعة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتجاري المجري بيتر سيارتو، جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأكد السفير أحمد أبو زيد أن المباحثات تطرقت لنقاشات معمقة حول كافة ملفات العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، وتبادل للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، إلى مقر وزارة خارجية المجر ليعقد لقاءً مغلقاً مع وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو"، وذلك في ظل ما تشهده العلاقات المصرية/ المجرية من تناميا ملموساً فى كافة المجالات، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الزيارة الثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها مؤخراً استقبال رئيس الجمهورية لرئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.