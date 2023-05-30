اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:28 م
أكرم القصاص
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مباحثات بين اليمن والسويد حول الجهود المبذولة لتحقيق السلام

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:00 م
مباحثات بين اليمن والسويد حول الجهود المبذولة لتحقيق السلام وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، والجهود التي تبذلها مملكة السويد للمساهمة في حل الأزمة.


واستعرض وزير الخارجية اليمني - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء استمرار الحوثي في التعامل بسلبية مع دعوات إحلال السلام، وإبداء عدم رغبتها في الحوار وعدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية المأساوية الناتجة عن الانقلاب.


وأكد الجانبان أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، الذين يسعيان لتحقيقه بكل السبل الممكنة.


اليمن

السويد

الأوضاع فى اليمن

أحمد عوض بن مبارك



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