ماذا تعرف عن اضطراب الشخصية النرجسية؟ العلامات والأعراض

كتب – حسام الشقويرى

يتم إلقاء كلمة النرجسية كثيرًا في ثقافتنا المهووسة بالصور الشخصية والتي يقودها المشاهير، لا تعني النرجسية حب الذات من الأكثر دقة أن نقول إن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية (NPD) يعشقون صورة مثالية وممتازة لأنفسهم. وهم مغرمون بهذه الصورة الذاتية المتضخمة على وجه التحديد لأنها تسمح لهم بتجنب مشاعر عدم الأمان العميقة. لكن دعم أوهام العظمة لديهم يتطلب الكثير من العمل ، وفقا لما نشره موقع helpguide

واضطراب الشخصية النرجسية ينطوي على نمط من التفكير والسلوك المتمحور حول الذات والغطرسة ، ونقص في التعاطف ومراعاة الآخرين ، والحاجة المفرطة للإعجاب. غالبًا ما يصف الآخرون الأشخاص الذين يعانون من النرجسية بأنهم مغرورون ومتلاعبون وأنانيون ومتعاطفون ومتطلبون. تظهر طريقة التفكير والتصرف هذه في كل مجال من مجالات حياة النرجسي: من العمل والصداقات إلى العلاقات الأسرية والحب.

الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية يقاومون بشدة تغيير سلوكهم ، حتى عندما يسبب لهم مشاكل. ميلهم هو إلقاء اللوم على الآخرين. علاوة على ذلك ، فهم حساسون للغاية ويتفاعلون بشكل سيئ حتى مع أبسط الانتقادات أو الخلافات أو الإهانات المتصورة ، والتي يرون أنها هجمات شخصية. بالنسبة للأشخاص في حياة النرجسيين ، غالبًا ما يكون من الأسهل فقط مواكبة مطالبهم لتجنب البرودة والغضب. ومع ذلك ، من خلال فهم المزيد عن اضطراب الشخصية النرجسية ، يمكنك تحديد النرجسيين في حياتك ، وحماية نفسك من قوتهم ، ووضع حدود صحية.

علامات وأعراض اضطراب الشخصية النرجسية

عظمة الشعور بأهمية الذات

العظمة هي السمة المميزة للنرجسية. أكثر من مجرد الغرور أو الغرور ، فإن العظمة هي شعور غير واقعي بالتفوق. يعتقد النرجسيون أنها فريدة أو "خاصة" ولا يمكن فهمها إلا من قبل أشخاص مميزين آخرين. علاوة على ذلك ، فهي جيدة جدًا لأي شيء متوسط ​​أو عادي. إنهم يريدون فقط الارتباط بالأشخاص والأماكن والأشياء ذات المكانة العالية والارتباط بهم.

يعيش في عالم خيالي يدعم أوهام العظمة لديهم

نظرًا لأن الواقع لا يدعم وجهة نظرهم العظيمة عن أنفسهم ، فإن النرجسيين يعيشون في عالم خيالي مدعوم بالتشويه وخداع الذات والتفكير السحري. إنهم يدورون تخيلات تمجيد ذاتيًا لنجاح غير محدود ، وقوة ، وتألق ، وجاذبية ، وحب مثالي يجعلهم يشعرون بأنهم مميزون ومسيطرون.

يحتاج إلى ثناء وإعجاب دائمين

إن إحساس النرجسي بالتفوق يشبه البالون الذي يفقد الهواء تدريجيًا دون تدفق مستمر من التصفيق والاعتراف لإبقائه منتفخًا. الإطراء العرضي لا يكفي. يحتاج النرجسيون إلى طعام ثابت من أجل غرورهم ، لذا فهم يحيطون أنفسهم بأشخاص على استعداد لتلبية شغفهم المهووس للتأكيد.

الشعور بالاستحقاق

نظرًا لأنهم يعتبرون أنفسهم مميزين ، يتوقع النرجسيون معاملة تفضيلية على النحو الواجب. إنهم يؤمنون حقًا أن ما يريدون، يجب أن يحصلوا عليه. كما يتوقعون أيضًا أن يمتثل الأشخاص من حولهم تلقائيًا لكل رغباتهم ونزواتهم.

يستغل الآخرين دون الشعور بالذنب أو الخجل

النرجسيون لا يطورون أبدًا القدرة على التماهي مع مشاعر الآخرين - لوضع أنفسهم في مكان الآخرين. بعبارة أخرى ، يفتقرون إلى التعاطف . من نواحٍ عديدة ، ينظرون إلى الناس في حياتهم على أنهم أشياء - هناك لخدمة احتياجاتهم. نتيجة لذلك ، لا يفكرون مرتين في الاستفادة من الآخرين لتحقيق غاياتهم الخاصة.

كثيرًا ما يحط من قدر الآخرين أو يرهبهم أو يتنمر عليهم أو يستخف بهم

يشعر النرجسيون بالتهديد عندما يواجهون شخصًا يبدو أنه يمتلك شيئًا ما يفتقرون إليه - خاصة أولئك الذين يتمتعون بالثقة والشعبية. كما أنهم يتعرضون للتهديد من قبل أشخاص لا يخضعون لهم أو يتحدونهم بأي شكل من الأشكال. آلية دفاعهم هي الاحتقار. الطريقة الوحيدة لتحييد التهديد ودعم غرورهم المترهل هي إهانة هؤلاء الناس.