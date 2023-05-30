ليس المشى فقط.. طرق سريعة لتخفيف التوتر

كتب – حسام الشقويرى

هناك تقنيات لا حصر لها لإدارة التوتر.وتعتبر اليوجا والتأمل الذهني والتمارين الرياضية مجرد أمثلة قليلة لأنشطة تخفيف التوتر، وفقا لما نشره موقع helpguide

التفاعل الاجتماعي هو أكثر استراتيجيات جسمك تطورًا وتأمينًا لتنظيم الجهاز العصبي. يمكن أن يساعدك التحدث وجهًا لوجه مع مستمع هادئ ومهتم على تهدئة نفسك سريعًا والتخلص من التوتر. على الرغم من أنه لا يمكنك دائمًا الاعتماد على صديق في وسط موقف مرهق ، إلا أن الحفاظ على شبكة من العلاقات الوثيقة أمرا حيويا لصحتك العقلية. بين تخفيف التوتر القائم على الحسية والمستمعين الجيدين ، ستتم تغطية قواعدك.

النصيحة الأولى: تعرف عندما تكون متوترًا

قد يبدو من الواضح أنك تعرف متى تكون متوترًا ، لكن الكثير منا يقضي الكثير من الوقت في حالة مرتبكة لدرجة أننا نسينا ما نشعر به عندما تكون أنظمتنا العصبية في حالة توازن: عندما نكون هادئين بعد لا يزال يقظًا ومركّزًا. إذا كان هذا أنت ، فيمكنك التعرف على الوقت الذي تشعر فيه بالتوتر من خلال الاستماع إلى جسدك. عندما تشعر بالتعب ، تشعر بالثقل في عينيك وقد تضع رأسك على يدك. عندما تكون سعيدا ، تضحك بسهولة. وعندما تشعر بالتوتر ، فإن جسمك يخبرك بذلك أيضًا. اعتد على الانتباه إلى أدلة جسمك.

النصيحة الثانية: حدد استجابتك للضغط

داخليًا ، نستجيب جميعًا بنفس الطريقة لاستجابة الإجهاد "القتال أو الهروب": يرتفع ضغط الدم ، يضخ قلبك بشكل أسرع ، وتنقبض عضلاتك. يعمل جسمك بجد ويستنزف جهاز المناعة لديك. خارجيًا ، يستجيب الناس للتوتر بطرق مختلفة.

النصيحة 3: أعد حواسك للإنقاذ

لاستخدام حواسك لتخفيف التوتر بسرعة ، تحتاج أولاً إلى تحديد التجارب الحسية التي تناسبك بشكل أفضل. هذا يمكن أن يتطلب بعض التجارب. عندما تستخدم حواسًا مختلفة ، لاحظ مدى سرعة انخفاض مستويات التوتر لديك. وكن دقيقا قدر الإمكان. ما هو نوع الصوت المحدد أو نوع الحركة الذي يؤثر عليك أكثر؟ على سبيل المثال ، إذا كنت من محبي الموسيقى ، فاستمع إلى العديد من الفنانين المختلفين وأنواع الموسيقى المختلفة حتى تجد الأغنية التي ترفعك وتسترخي على الفور.

النصيحة 4: ابحث عن الإلهام الحسي

هل تواجه مشكلة في تحديد التقنيات الحسية التي تناسبك؟ ابحث عن الإلهام من حولك ، من أنظارك بينما تمضي في يومك إلى ذكريات من ماضيك.

ذكريات. فكر في ما فعلته عندما كنت طفلاً لتهدأ. إذا كان لديك بطانية أو لعبة محشوة ، فقد تستفيد من التحفيز باللمس. جرب ربط وشاح محكم حول رقبتك قبل موعد أو احتفظ بقطعة من الجلد السويدي الناعم في جيبك.

شاهد الآخرين. يمكن أن تمنحك مراقبة كيفية تعامل الآخرين مع الضغط نظرة ثاقبة. غالبًا ما يقوم لاعبو البيسبول بفرقعة اللبان قبل الذهاب للمضرب. غالبًا ما يتحدث المطربون مع الحشد قبل الأداء. اسأل الأشخاص الذين تعرفهم كيف يحافظون على تركيزهم تحت الضغط.

النصيحة 5: اجعل التخلص السريع من التوتر عادة

ليس من السهل أن تتذكر استخدام حواسك في وسط أزمة صغيرة - أو ليست صغيرة جدًا. في البداية ، سيكون من الأسهل الاستسلام للضغط والتوتر. لكن مع مرور الوقت ، ستصبح دعوة حواسك طبيعة ثانية. فكر في العملية مثل تعلم القيادة أو لعب الجولف. أنت لا تتقن المهارة في درس واحد ؛ عليك أن تتدرب حتى تصبح طبيعة ثانية. في النهاية ستشعر وكأنك تنسى شيئًا ما إذا لم تتناغم مع جسدك خلال الأوقات الصعبة. إليك كيفية جعلها عادة:

نصيحة 6: تدرب أينما كنت

إن أفضل جزء من الاستراتيجيات القائمة على الحواس هو إدراك أن لديك سيطرة. بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله ، فإن تخفيف التوتر السريع في متناول يدك.