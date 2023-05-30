

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان مكتب النائب العام أن المحكمة قضت بإدانة (46) متهماً؛ منهم (23) محكوما عليه بالإعدام؛ و(14) محكوما عليه بعقوبة السجن المؤبد؛ ومحكوما عليه واحد بعقوبة السجن لمدة (12) سنة؛ و(6) محكوم عليهم بالسجن لمدة (10) سنوات؛ ومحكوما عليه واحد بعقوبة السجن لمدة (3) سنوات؛ ومحكوما عليه واحد بعقوبة السجن لمدة (5) سنوات؛ بينما قضت ببراءة (5) متهمين مما نسب إليهم؛ وبانقضاء الدعوى الجنائية لـ(3) لوفاتهم قبل الإدانة.



وأوضح المكتب أن عناصر تنظيم داعش أدينوا بتغييب عشرات الأشخاص؛ بقصد المساس بسلامة الدولة الليبية؛ وإسهامهم في ارتكاب واقعات إزهاق روح (770) شخصاً؛ والشروع في قتل (4919) شخصاً من رجال السلطة عند مباشرة أعمالهم، المتصلة بتنفيذ واجب تمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخوَّلة لها.



كما أدين المتهمون بالإخلال بالسلم الاجتماعي؛ واعتماد العنف والعمل المسلح طريقاً لتمكينهم من تحقيق غاية استبدال شكل الحُكم في الدولة؛ واتباعهم نهجاً لتخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافا.



وينحدر المتهمون الذين جرت محاكمتهم على مدى تسعة أشهر من دول عدة إضافة إلى ليبيا، واعتُقلوا في نهاية العام 2016 بعد استعادة مدينة سرت من أيدي التنظيم، عقب "عملية البنيان المرصوص" التي أطلقتها "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا بدعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.