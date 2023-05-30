لو عندك منشأة تجارية.. اعرف ازاى توصل الكهرباء فى 5 خطوات

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية فى 5 خطوات وهى كاﻻتى:

1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.



و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإليكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).