لشكه فى سلوكها.. قصة سائق قتل زوجته باستخدام مقص فى القليوبية

كتب سليم على

استيقظ أهالى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم سائق على قتل زوجته، مستخدما آلة حادة "مقص"، لشكه فى سلوكها.

تفاصيل الواقعة بدأت بعد شكوك راودت المتهم، بأن زوجته تخونه، فقرر الانتقام لشرفه، ووضع خطة محكمة بأن احتجز زوجته المجنى عليها داخل شقة لمدة شهر وظل يمارس كافة أساليب التعذيب تجاه زوجته مستخدما " مطواه، سكين، ومقص" وتعدى عليها عليها بالضرب وقرر إنهاء حياتها بان وجه لها طعنات بالمقص حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بإعدام المتهم شنقا، لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.