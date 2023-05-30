كل ما تريد معرفته عن صادرات الزهور الموسم الجارى حتى مارس الماضى

كتب عبد الحليم سالم

بلغ إجمالى ما تم حصره من النباتات الطبية والعطرية في مصر نحو 2500 نوعا، منها 40 نوعا يتم تداولها بشكل كبير خاصة في التصدير، والذى يمثل 95% وما يستهلك محليا نحو 5 % .، ما يشير إلى أهمية التوسع في تصنيع تلك الأنواع، ما يزيد من حجم الصادرات .. تعرف على صادرات الزهور في 7 معلومات.

1 - كشفت بيانات الصادرات أنه تم تصدير 6.3 طن زهور قطف.

2 – بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار خلال موسم 2021-2022 .

3 - تم تصدير 6.4 طن بقيمة 5.4 مليون دولار في الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2023 .

4 - أشارت البيانات إلى أنه تم تصدير نباتات زينة 2.3 طن بقيمة 1.2 مليون دولار الموسم الماضى.

5 – كما تم تصدير 3.6 طن بقيمة 3.6 مليون دولار الموسم الحالي حتى مارس الماضى .

6 - بلغ إجمالى الصادرات الموسم الماضى 8.6 طن بقيمة نحو 5.5 مليون دولار.

7 - و بلغت صادرات الموسم الحالي حتى مارس الماضى نحو 10 أطنان بقيمة نحو 9 ملايين دولار .