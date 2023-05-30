كبير خدم الأميرة ديانا يزعم: هارى أدرك حقيقة ميجان ويستمر معها لرؤية طفليه

كتبت ريهام عبد الله

أكد بول بوريل، كبير الخدم السابق للأميرة الراحلة ديانا، أن الأمير هارى دوق ساسكس، "استيقظ أخيرًا وأدرك الحقيقة بشأن زوجته ميجان ماركل.

بول بوريل، الذى عمل لدى ديانا لأكثر من 10 سنوات حتى وفاتها المفاجئة فى عام 1997، زعم فى تصريحات مثيرة للجدل، أن دوق ساسكس يستمر فقط في الزواج حتى يتمكن من رؤية طفليه أرشي وليليبت، يكبرون برفقته، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



بول بوريل

وتابع: "هل أنا الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يفكر، هل استيقظ هارى أخيرًا على الحقيقة؟ هل رأى أخيرًا حقيقة ما تفعله زوجته وأنه تعرض لغسيل دماغ وفتن بجمالها أو شيء من هذا القبيل؟، واستمر: "لأننا نعلم جميعًا ذلك ولكن يبدو أنه لا يراه".

ثم ردد بوريل، البالغ من العمر 64 عامًا، التوقعات الأخيرة لجرانت هارولد، الخادم الشخصى السابق للملك تشارلز، قائلاً إنه "يعتقد أن الأمير هارى المنفى سيعود قريبًا إلى أرض الوطن إلى الأبد".



الأمير هارى وميجان ماركل

علاوة على ذلك، أدعى، أن الشعب البريطاني سيرحب الأمير هارى كاتب مذكرات "الاحتياطى"، بأذرع مفتوحة.

واستطرد: "ليس لدى شك في أنه عندما يحدث هذا، لأننا نعلم جميعًا أنه سيحدث، وعندما يحدث ذلك، فسيعود إلى المملكة المتحدة وأعتقد أن والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام أمير ويلز سيستقبلون عودته إلى البلاد بأذرع مفتوحة، وأضاف: "هناك عنصر في هاري نحبه جميعًا، لا نفهم سبب قيامه بما يفعله في الوقت الحالى".