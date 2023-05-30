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فوز الدكتور أحمد رجب بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية 2023

الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:05 م
فوز الدكتور أحمد رجب بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية 2023 الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة فى الاجتماع اليوم الثلاثاء، فوز الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والملحق الثقافى السابق بسفارة جمهورية مصر العربية بجمهورية أوزبكستان بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية لعام 2023، تقديرا من المجلس الأعلى للثقافة لجهوده العلمية والثقافية والإدارية وإنتاجه العلمى والثقافى المتميز.

 

وإليكم أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2023 فى المجالات المختلفة:

وحصل عليها فى مجال الفنون الدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية، والموسيقار هاني شنودة، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

 

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

 

وحصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.

 

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

 


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