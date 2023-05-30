طالب عمره 16 عاما يطعن معلمته ويهدد باقى طلاب فصله بمسدس فى إيطاليا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإيطالية عن حادث فى إحدى المدارس، حيث طعن طالب يبلغ من العمر 16 عاما معلمته بسكين فى ذراعها، وهدد باقى طلاب فصله بمسدس "لعبة"، حسبما قالت صحيفة الجورنال الايطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث كان فى مدرسة ابياتجراسو الثانوية، وبدأ بعد دقائق قليلة من دخول الطلاب الى فصولهم، وهددت الطالب المعلمة و أصاب ذراعها قبل ان تتمكن من الهروب والاختباء فى الحمام.

ونُقلت المعلمة إلى المستشفى بسبب إصابتها في ذراعها وضربة في الرأس ، لكن حالتها ليست خطيرة.

وتنتشر حوادث المدارس فى اوروبا فى الفترة الأخيرة، حيث أنه فى بلجراد ، صربيا ، أغلقت الشرطة الشوارع حول مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار ، فى بداية مايو ، حيث فتح مراهق النار فى مدرسة في وسط البلاد ، مما تسبب في وقوع إصابات، وتم اعتقاله .

وأعلن وزير التربية والتعليم، جوزيبي فالديتارا ، بعد وقت قصير من علمه بالحدث "بعد تجربة كورونا ، تتكاثر حلقات التنمر، على وجه التحديد لأن العلاقة الشخصية الضرورية في تطوير التعليم قد انقطعت".