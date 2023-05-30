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ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": الحوار الوطنى غير محدد بمدة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:58 م
ضياء رشوان لـ"إكسترا نيوز": الحوار الوطنى غير محدد بمدة ضياء رشوان
الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن المجلس التشريعى سواء مجل النواب أو الشيوخ مجالس دستورية منصوص عليها فى الدستور، ولها طرق تشكيلها وقانونها الذى ينظم انتخابها، ولديها طرق اختيار وصلاحيات.
 
وأضاف ضياء رشوان خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى حالة لصالح الهيئات الدستورية، لأنها ستؤدى فى وقت ما إلى رفع المخرجات التى يفكر فيها المواطنين، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يضيف لمجلسى النواب والشيوخ.
 
أوضح ضياء رشوان أن الرئيس السيسى أراد أن يسمع الآراء من خلال الحوار الوطنى، وعندما يطلب ذلك فعلينا أن نسمعه، لافتا إلى أن الحوار غير محدد بمدة ويحاول طرح أكبر عدد من القضايا استجابة لدعوة الرئيس السيسي.

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