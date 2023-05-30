اليوم السابع
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ضبط 65 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:46 م
ضبط 65 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ جانب من المضبوطات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مديرية التموين بكفر الشيخ والإدارات التابعة لها " الرياض، بيلا، قلين، بلطيم، فوه، بندر دسوق"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  وبإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط 65 طن و 705 كيلو قمح انتاج 2023، بحوز عدد من التجار دون توريدهم، لبيعهم في السوق السوداء.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات مديرية التموين والإدارات التموينية تمكنت من ضبط 62 طن أقماح إنتاج 2023، لدى عدد من التجار، تم تخزينها، لبيعها بالسوق السوداء، فجرى ضبط 7 أطنان و230 كيلو بحوزة" ا.م.ه.ا" وتحرر المحضر رقم 18241 جنح الرياض، وضبط 50 طن بحوزة" م.م.م.ف"، وتحرر المحضر 11246 جنح البرلس، وضبط طن و900 كيلو قمح، بجوزة" ع.م.ا"، وتحرر المحضر 11247 جنح البرلس، وضبط 2 طن و935كيلو، بحوزة "م.ز.ع"، وتحرر المحضر رقم 6719 جنح فوه،

وأضاف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، كما تمكنت الحملات من ضبط 950 كيلو قمح، بحوزة "أ.أ.م.أ"، وتحرر المحضر رقم 6513 جنح بندر دسوق، وضبط طن و440 كيلو قح، بجوزة" ع.إ.ع"، وتحرر المحضر رقم 3998 جنح بيلا، وضبط طن و250 كيلو قمح، بحوزة ع.ج.ب.أ"، وتحرر المحضر رقم 4060 جنح قلين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

 


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