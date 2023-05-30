ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطهم فى سرقة الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد

(5) متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية "، ومن بينهم عدد (3) عملاء "سيئ النية" – مقيمون بدائرتى مركز شرطة "المنصورة – السنبلاوين" وقسم شرطة ثان المنصورة).. تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة "المنصورة – الستامونى – ميت غمر".. كما أرشدوا عن (عدد 2 دراجة نارية "توك توك" - سيارة "مقطعة إلى أجزاء") حصيلة نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.