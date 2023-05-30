اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:29 ص
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ضبط شخص شرع فى قتل زوج شقيقته بالمقطم

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:16 ص
ضبط شخص شرع فى قتل زوج شقيقته بالمقطم ارشيفية
محمد عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة ، لتعديه على آخر بالضرب وإحداث إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم.
 
بالانتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته، تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها ، ولاذ بالفرار .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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