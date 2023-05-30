ضبط أدوية منتهية الصلاحية و4 عيادات طبية مخالفة فى حملة رقابية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

كشفت حملة رقابية بالشرقية تعطل 13 جهازا بمستشفى الحسينية المركزى، وغياب 87 من العاملين فيها، وغياب 42 موظفا بمنشأت خدمية بصان الحجر، وضبط 4 عيادات طبية مخالفة، وأدوية كورونا منتهية الصلاحية، و10 مخالفات صحية أخرى.

وشكل المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية، للتوجه مع رجال الرقابة الإدارية، وشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة صان الحجر لتحقيق الانضباط فى منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن اكتشاف وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية، وتم إعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة، وكذلك عدم الالتزام بشروط مكافحة العدوى، وعدم التخزين الجيد لبعض أصناف الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

ووجود 13 جهازا معطلا بمستشفى الحسينية المركزى "حضانة - صدمات - تعقيم روسي- ماكينه كلى - جهاز صوره دم - جهاز كيمياء الدم" بالإضافة إلى تعطل 2 جهاز تكييف، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

وعدم تواجد 87 من العاملين بمستشفى الحسينية المركزى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد 17 من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وعدم تواجد 15 من العاملين بالمركز الطبى بمدينة صان الحجر، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد 2 من العاملين بالوحدة الصحية بمدينة صان الحجر البحرية، وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية البرادعية التابعة لمدينة صان الحجر، وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد الغياب، وضبط مخالفات لـ4 من المنشآت الطبية الخاصة (عيادات طبية) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية ).

كما تم ضبط 4 مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكلة من مديرية الطب البيطرى بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية)، كما تم ضبط 10 مخالفات تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض ( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.